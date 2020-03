Roma, il futuro di Mkhitaryan sembra lontano dalla Capitale: pesa anche l'ingaggio dell'armeno

Le parole di Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, complicano i piani della Roma per il riscatto di Henrikh Mkhitaryan, in prestito dai Gunners senza diritto di riscatto. "Sappiamo il giocatore che è stato e vogliamo essere sicuri di prendere la giusta decisione. Mi è sempre piaciuto", ha detto il manager dell'Arsenal in merito al futuro del giocatore. Come scrive il Corriere della Sera, pesa anche l'ingaggio dell'armeno di circa 7 milioni netti annui, che però la Roma avrebbe intenzione di spalmare.