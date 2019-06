Roma, il futuro di Zaniolo legato anche a Manolas: Juve alla finestra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Nicolò Zaniolo è un piccolo rebus. Fa il punto Tuttosport: la Roma non ha intenzione di cederlo, ma entro fine mese deve portare a bilancio delle plusvalenze e, se dovesse sfumare la cessione di Manolas al Napoli, il talento ex Inter sarebbe un sacrificio che potrebbe fruttare non poco a livello economico.

Juve alla finestra: per i bianconeri, Zaniolo non è una priorità. Ma, se la Roma dovesse aprire alla cessione, una di quelle opportunità da non farsi sfuggire. Soprattutto se nella trattativa si potessero inserire altri giocatori: la Roma segue Perin e non disdegna Cuadrado. Come anche Gonzalo Higuain: l'argentino rientrerà a Torino dal Chelsea, che possa rimanervi è un'eventualità, ma non probabilissima.