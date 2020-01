© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma a caccia di un futuro, in un mese importantissimo per il futuro della squadra: in uscita c'è Mert Cetin, che la Roma vorrebbe però dare eventualmente in prestito in Italia e che vanta una offerta dal Galatasaray secondo la Gazzetta dello Sport. I turchi vorrebbero anche Diego Perotti, obiettivo di mercato anche del Genoa ma in questo momento un titolare per Fonseca. E bisognerà chiarire la situazione di Nzonzi (anche lui piace all’Everton, ma pure al West Ham).