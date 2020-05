Roma, il gelo tra Pallotta e Friedkin preoccupa i tifosi: Zaniolo e Pellegrini a rischio

Il gelo tra il presidente della Roma James Pallotta e Dan Friedkin preoccupa e non poco i tifosi romanisti. L'ipotesi che il magnate texano si ritiri dalla trattativa dopo l'ultimo no del numero uno giallorosso all'offerta da 575 milioni di euro porta con sé il rischio di cessione dei pezzi pregiati della rosa per evitare il profondo rosso dei conti romanisti. Friedkin aveva previsto una ricapitalizzazione milionaria per evitare di cedere Zaniolo e Pellegrini, Pallotta è pronto a fare lo stesso oppure darà il via libera agli addii dei talenti di Fonseca? Il dubbio è lecito e verrà sciolto solo quando verrà chiuso il bilancio ed entro il 31 dicembre dovrà aumentare il capitale societario per evitare di portare i libri in tribunale. A riportarlo è Il Corriere della Sera.