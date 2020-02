Roma, il girone degli opposti e Dzeko resta sempre più solo

© foto di www.imagephotoagency.it

In una settimana possono succedere tante cose: dall’arrivo dei tre acquisti della Roma nel mercato all’addio di Florenzi e passando per una squadra che gioca contro la Lazio la sua miglior prestazione e sette giorni dopo si espone a una brutta figura contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Atteggiamento sbagliato dei giallorossi nel primo tempo che escono sul 3-0 e non succedeva dal 2012 contro la Juventus che i capitolini subissero 3 reti in 30 minuti. Nella ripresa la Roma ne dura 20, ma la sensazione dal campo è che gli uomini di De Zerbi potessero far male da un momento all’altro.

OPPOSTI - Insomma, il girone di ritorno per ora recita un bilancio in perfetto equilibrio: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Un rendimento che va nel verso opposto rispetto alle prime tre giornate del campionato. Se contro la Lazio tutti hanno messo in risalto come i giallorossi abbiano condotto la partita a differenza della gara d’andata. Anche contro il Sassuolo è andata esattamente al contrario: 4-2 per la Roma sei mesi fa, medesimo risultato, ma a parti inverse ieri. Una sola è la costante tra le due parti della stagione: l’alternanza di atteggiamento dimostrata dalla squadra di Fonseca.

SOLITUDINE - Perché De Zerbi spiega bene nel post partita che la cattiveria va messa in ogni fase di gioco e non solo quando si difende. Ecco, alla Roma manca quella lucidità e aggressività negli ultimi trenta metri. Nelle ultime tre partite di campionato, infatti, i giallorossi hanno prodotto una mole di gioco che dovrebbe portare a molti più dei 5 gol realizzati. Di questi tre sono stati segnati da Dzeko, gli altri due sono un autorete e una marcatura di Under. Manca l’apporto dei trequartisti e il bosniaco, seppur sorridendo, lo sottolinea a Dazn nel post partita: “Lo dico sempre ai ragazzi di darmi la palla, mi piacerebbe averne di più giocabili”. Adesso Fonseca ha sette giorni per ribaltare nuovamente la situazione perché come detto in una settimana può succedere di tutto, in particolare con questa Roma.