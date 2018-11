Roma, il gol è un affare per molti. Nessuno come i giallorossi in casa

© foto di www.imagephotoagency.it

I numeri sorridono alla Roma. Le quattro reti segnate alla Sampdoria fanno dei giallorossi la squadra più prolifica negli incontri casalinghi. Per un totale di 16 in 6 incontri. Solo la SPAL è riuscita a resistere alla forza d'urto offensiva dei giallorossi, per il resto sono cadute le difese di Atalanta (3 volte), Chievo (2), Frosinone (4), Lazio (3). E anche in Europa l'impatto è stato notevole con 8 reti in due partite: (5-0 al Plzen e 3-0 al CSKA).

Un altro dato salta all'occhio: il 4-1 alla Sampdoria ha portato in dote due nuovi marcatori, ossia Juan Jesus che non segnava da 5 anni e Patrik Schick. Per un totale di 14 marcatori diversi in tutte le competizioni. Una vera e propria cooperativa del gol. Solo l'Atalanta ha fatto meglio (15) mentre le altre big sono tutte dietro: l'Inter ha mandato in rete 12 giocatori, Lazio eJuventus 10, Milan e Napoli 8.