© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La grande stagione che sta vivendo Armando Izzo tra le file del Torino non solo l'ha messo in grado di essere chiamato in Nazionale, ma anche di diventare un pezzo pregiato del prossimo mercato. Ad esempio sarebbe seguito dalla Roma, scrive Torinogranata.it, che vuole rinforzare la proprio difesa e starebbe monitorando il granata, classe '92, insieme a Gianluca Mancini, classe '96, dell'Atalanta.