Roma, il Guangzhou ci prova ancora per Nainggolan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, questa sessione di calciomercato sarà importante per decifrare il futuro di Radja Nainggolan, depennato dalla lista degli incedibili di casa giallorossa. Il belga non ha mai preso davvero in considerazione l'idea di lasciare la Capitale, luogo in cui ha sempre dichiarato di trovarsi bene, ma qualora il Guangzhou di Fabio Cannavaro gli presentasse un offerta da 12 milioni di euro a stagione la situazione potrebbe capovolgersi.