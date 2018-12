© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma, oltre a risollevarsi in campo, dovrà giocare sul campo del calciomercato, senza extra budget per riparare a un mercato di giugno costoso ma con evidenti pecche. C’è un business plan a cui restare fedeli. Le strade per portare nuovi giocatori sono due: 1) prestiti o parametri zero; 2) cessioni per finanziare gli acquisti. Ecco perché i nomi che stanno girando - da Sanogo a Kownacki, oppure il ritorno di Defrel che aveva fallito nel campionato scorso - sono di secondo o terzo livello. Al Bayern interessa Under, che potrebbe finanziare il mercato di riparazione. Ma senza il turco c’è anche il concreto rischio di indebolirsi anziché rafforzarsi. Lo riporta il Corriere di Roma.