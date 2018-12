Risultato finale: Juventus-Roma 1-0 (35' Mandzukic)

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Roma si attende la ripartenza. Contro il Genoa domenica scorsa s'è vista una prima scossa, derivata forse dal secondo errore di Olsen poi graziato dal VAR, mentre questa sera la formazione di Di Francesco non è riuscita a fare un passo avanti. Forse neanche un passo indietro, se ci pensiamo bene, perché un ko contro la Juventus a Torino era pronosticabile e ci può stare (specie se si considera che i bianconeri hanno vinto 16 gare su 17 giocate) ma anche perché la distanza dal quarto posto non è incolmabile. Quattro punti sono alla portata della Roma qualora la squadra di mister Di Francesco dovesse trovare la giusta continuità, mentre la posizione del tecnico era e continua a restare in bilico. E' cambiato poco, dunque, tra prima della sfida dell'Allianz Stadium e dopo il ko. Ciò che conta è ritrovare la retta via a partire dal 26 dicembre, quando i giallorossi sfideranno il Sassuolo. Di Francesco contro il suo passato si gioca il futuro a Trigoria, a prescindere dal match del 29 dicembre a Parma. La vita, anche per il tecnico giallorosso, a volte si diverte a intrecciare ricordi e avvenire.