Il Lione non molla Steven Nzonzi e punta ad acquistarlo negli ultimi giorni di mercato per abbassare le pretese romaniste. I giallorossi non possono scendere sotto i 20 milioni per non fare minusvalenza ma potrebbero cercare una formula diversa per arrivare allo stesso obiettivo. I francesi infatti non sono spaventati dai 3 milioni di ingaggio che il giocatore percepisce nella Capitale, ostacolo che ha bloccato diverse altre pretendenti. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.