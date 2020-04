Roma, il Lipsia cerca strade alternative per tenere Schick. Klostermann possibile contropartita

Detto del gradimento per Mario Gotze, la Roma guarda con interesse anche altri profili che giocano in Germania. Uno dei punti focali potrebbe essere Lipsia, dove gioca Patrik Schick. L’attaccante è in prestito fino a fine anno e la squadra della Red Bull ha in mano un diritto di riscatto fissato a 29 milioni. Troppi al momento, nei prossimi giorni l’agente dell’attaccante sarà in Germania per capire le possibilità future e magari lavorare ad uno sconto sul cartellino da parte dei giallorossi. Strada che però ad oggi appare complicata.

Due strade per il Lipsia - Una porterebbe a lasciar decadere il diritto di acquisto per poi andare a trattare con la Roma in un secondo momento, magari sfruttando la volontà del giocatore. L’altra prevederebbe l’inserimento di una contropartita tecnica: alla Roma per esempio piace il difensore centrale Lukas Klostermann. Oltre al giocatore del Lipsia, Petrachi ha messo nel mirino anche un altro difensore: Moussa Niakhaté del Mainz, il cui cartellino è valutato circa 10 milioni di euro.