Roma, il Lipsia chiede lo sconto per Schick: no dei giallorossi. Servono 29 milioni

La Roma non farà sconti al Lipsia per il riscatto di Patrik Schick. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport per i tedeschi sono troppi i 29 milioni di euro fissati ma i giallorossi hanno già rifiutato la prima offerta al ribasso da 25 milioni di euro e non faranno regali al club della Red Bull.