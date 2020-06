Roma, il Lipsia non riscatta Schick. Serve intavolare una nuova trattativa

E' scaduta ieri l'opzione a favore del Lipsia per il riscatto di Patrik Schick. L'attaccante adesso per diventare a titolo definitivo un calciatore del club tedesco dovrà attendere. Servirà, infatti, un accordo con la Roma inferiore ai 29 milioni di euro previsti l'estate scorsa e non accettati dalla società di proprietà della Red Bull. Come ricorda La Gazzetta dello Sport l'ex Samp si è già espresso a favore di una permanenza in Bundesliga ma ad oggi sono le cifre a non collimare. La Roma per non incorrere in una minusvalenza ha la necessità di cedere Schick ad almeno 25 milioni di euro mentre il Lipsia punta ad investirne molti meno.

Sullo sfondo, intanto, rimane l'interesse di alcuni club di Premier League.