Roma, il Lipsia non riscatterà Schick: l'attaccante nel mirino di Hertha e Bayer Leverkusen

Sembra che il Lipsia abbia preso una decisione. Il club tedesco non riscattare Patrik Schick, attaccante di proprietà della Roma. Troppo alto il prezzo del cartellino che era di 28 milioni di euro salito poi a 29 dopo l’approdo in Champions League della formazione di proprietà della nota bibita energetica. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Bild, il futuro dell’ex Samp dovrebbe essere sempre in Bundesliga in quanto finito nel mirino di Hertha Berlino e Bayer Leverkusen.