Roma, il Liverpool abbandona la pista che porta a Palmieri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, per il momento il Liverpool avrebbe abbandonato la strada che porta all'esterno della Roma Emerson Palmieri. Il motivo è semplice: il giocatore ha dichiarato più volte di trovarsi benissimo in Serie A e dunque la sua volontà pare non essere quella di cambiare squadra in questo momento.