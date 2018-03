Roma, il Liverpool non molla Alisson ma per il momento nessuna offerta

© foto di Federico Gaetano

Il Liverpool continua a pensare al portiere della Roma Alisson per la prossima stagione ma secondo quanto riportato dal Sun non si è ancora mosso concretamente per provare ad acquistarlo. Il brasiliano non è comunque vicino al rinnovo con i giallorossi e i Reds hanno tutto il tempo per provare a convincere il club di Pallotta a cedere l'estremo difensore.