Roma, il magnate ceco Kretinsky pensa all'acquisto del club giallorosso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il magnate ceco Daniel Kretinsky, 924° della classifica Forbes degli uomini più ricchi del pianeta, è interessato a investire nel calcio e dopo le voci su un interessamento per il Milan, adesso punta alla Roma. Già co-proprietario dello Sparta Praga in patria, il calcio ceco gli sta stretto e vorrebbe provare a investire in Serie A sulla falsa riga di quanto fatto da Abramovich in Premier League col Chelsea. Da Roma però, per il momento, fanno sapere che il club non è in vendita.