Roma, il malumore del top player Radja

© foto di Insidefoto/Image Sport

Erano i primi giorni di maggio quando anticipavamo un malumore che Radja Nainggolan ha reso ufficiale e concreto nelle ultime ore. Parole da amante ferito, quelle del belga, parole di chi non ha visto ripagate promesse spese e meritate sul rettangolo verde in virtù di un rendimento da assoluto primo della classe nel suo ruolo. Una situazione di difficile gestione per Monchi e per la Roma, nonostante la volontà del Ninja sia stata esplicitata in maniera netta ed inequivocabile in ogni circostanza possibile. "La mia scelta è quella di rimanere in giallorosso". Queste, parola più parola meno, le affermazioni di chi ha qualità e mentalità per diventare un simbolo nonostante gli apprezzamenti dell'Italia più ambiziosa e danarosa (Inter) e delle società più affascinanti della Premier League. Una scelta di campo che Nainggolan sogna di poter concretizzare con la firma sul rinnovo promesso dodici mesi fa, ma mai veramente proposto. Ora i tempi sono maturi, per evitare che il caso possa davvero esplodere con tutte le conseguenze che potrebbe comportare.