Roma, il Man United ripensa a Smalling. Ci sono anche Juve e Inter

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chris Smalling sta convincendo tutti, persino quel Manchester United che in estate ha deciso di cederlo alla Roma come un normale esubero di fine mercato. Ieri Solskjaer ha dichiarato che a fine anno tornerà con i Red Devils, ma i giallorossi vogliono mettere sul piatto 15 milioni di euro per convincerli a lasciarlo in Serie A. Il problema è che gli inglesi non scendono dai 20 milioni richiesti fin dai primi approcci e poi ci sono anche altri club, come Juventus e Inter, che potrebbero parlare con lo United per il calciatore che è forse uno dei calciatori romanisti che si sta esprimendo meglio in questo inizio di stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.