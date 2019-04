© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo le informazioni riportate da fichajes.net, il Manchester United sarebbe interessato a Justin Kluivert, giovane esterno offensivo olandese in forza alla Roma. Il classe '99 è seguito dai Red Devils da quando giocava all'Ajax e piace al tecnico Solskjaer. Gli inglesi, però, non sarebbero disposti a investire una grossa cifra per un giocatore che quest'anno non ha avuto un rendimento soddisfacente.