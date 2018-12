© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due vecchi amici - molto rimpianti dalla tifoseria giallorossa - hanno "regalato" qualche altro milione alla Roma. Il gol di Momo Salah (ceduto due stagioni fa ai Reds per 42 milioni di euro) e il miracolo finale di Alisson (venduto quest’estate per 62,5 milioni) a pochi minuti dalla fine hanno qualificato il Liverpool ed eliminato il Napoli, ripercuotendosi anche sulla divisione del market pool tra le quattro italiane di Champions League. La stessa cosa vale per l’eliminazione dell’Inter, che lascia in corsa solo Roma e Juventus. Il market pool dei diritti televisivi è stato stimato in 50 milioni di euro. La prima metà distribuita in base al piazzamento nella scorsa stagione in campionato, la seconda incassata dalle quattro squadre a seconda del numero di partite disputate in questa edizione di Champions. Juventus e Roma ne giocheranno come minimo due in più di Napoli e Inter, garantendosi così un maggiore introito. A riportarlo è il Corriere di Roma.