Roma, il Marsiglia bussa forte: Strootman può partire

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In fondo basta poco. Un telefonino sempre acceso, un buon rapporto col proprio assistito, una buona offerta in mano, e così anche l’impossibile (si fa per dire) si può materializzare. In pratica è quanto sta accadendo alla Roma sul fronte Kevin Strootman. L’agente del centrocampista olandese, infatti, ha anticipato a Trigoria l’offerta in arrivo dal Marsiglia: 25 milioni più bonus. Il club giallorosso ne ha preso atto, ha chiesto all’allenatore se ritenesse imprescindibile la presenza del giocatore in rosa e poi si è messa alla finestra, spiega La Gazzetta dello Sport. Ovvero, se i francesi presenteranno l’offerta, Strootman partirà (perché è difficile immaginare che un procuratore si muova senza il consenso del proprio assistito), altrimenti rimarrà, e la cose non dispiacerebbe di sicuro a Di Francesco, che nella prima partita ufficiale, lo ha schierato titolare.