Roma, il Marsiglia pensa a Schick. Il prestito come soluzione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Provence il Marsiglia, nel pieno della ricostruzione dopo una stagione da buttare, pensa a Patrick Schick per rinforzare l'attacco. L'OM ha salutato Mario Balotelli ed è alla ricerca di una prima punta. L'attaccante ceco, reduce da due stagioni negative in giallorosso, potrebbe rilanciarsi in Ligue 1 ma l'unica soluzione, considerato l'esborso del club capitolino di 42 milioni, è quella di un prestito.