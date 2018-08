© foto di Insidefoto/Image Sport

E' Steven N'Zonzi la priorità del mercato della Roma. Eusebio Di Francesco vuole un centrocampista che possa alternarsi con Daniele De Rossi nell'arco di questa stagione, a prescindere dalla cessione o la non-cessione di Gonalons. Per il mediano del Siviglia sono in corso riflessioni sui costi, tra cartellino e ingaggio, tant'è che c'è stato un incontro tra il presidente Pallotta, il dg Baldissoni, Balzaretti, Massara e Monchi proprio per parlare dell'operazione. A riportarlo è Il Messaggero.