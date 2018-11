Roma, il mercato di gennaio ruota attorno a Schick e Cristante

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul mercato di gennaio della Roma. Tutto - si legge - ruota attorno a due nomi, quelli di Patrick Schick e Bryan Cristante. Il primo al momento è solo un'alternativa, nell'ultimo match di campionato ha dato qualche segnale di risveglio, ma è chiaro che se non riuscirà a dare le giuste garanzie nei prossimi due mesi potrebbe anche essere ceduto in prestito.

Nessun addio in vista per Bryan Cristante, ma senza salto di qualità dell'ex Atalanta l'acquisto di un altro centrocampista a gennaio potrebbe diventare una necessità.