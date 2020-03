Roma, il mercato dipende da Friedkin: Under e Cristante verso l'addio

Il mercato della Roma è strettamente legato al passaggio di proprietà tra Pallotta e Friedkin che ancora non è stato concluso e che pare avere tempi più lunghi del previsto. Senza l'approdo del nuovo proprietario, il club potrebbe essere costretto a un programma di dismissioni della rosa ma ancora non è il momento di preoccuparsi in tal senso. Senza conoscere l'eventuale piano di investimento è complicato anche fare previsioni. La nuova proprietà non si può certo presentare con le cessioni di nomi come Zaniolo e Pellegrini e dunque rischiano di dover essere sacrificati giocatori come Under e Cristante. Dalla Champions League, che al momento non è sicuramente una certezza visto il quinto posto, dipenderanno i riscatti di Smalling e Mkhitaryan. A riportarlo è Tuttosport.