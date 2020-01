L'arrivederci di Florenzi potrebbe non essere l'ultima operazione in casa Roma. Perché lo stesso Petrachi, intercettato a Milano, è rimasto possibilista su partenze e arrivi. “Mercato? Finché non è chiuso non si può mai dire nulla”. Gli approdi di Carles Perez e Gonzalo Villar sarebbero quindi propedeutici a un altro arrivo? Difficile da dire, mentre sul fronte cessioni probabilmente qualcuno lascerà Trigoria: quasi certamente l'attaccante della Primavera Celar, ma forse anche il difensore Cetin.