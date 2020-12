Roma, il mercato si muove: El Shaarawy e il terzino. Ed in porta...

vedi letture

La Roma si avvicina alla sessione di mercato con un focus ben preciso e dedicato alle corsie esterne… non solo di difesa. Se nei giorni scorsi abbiamo raccontato di come Friedkin Junior stia cercando di anticipare la folta concorrenza per il talento made in USA Bryan Reynolds in forza al Dallas FC (LA Juventus ed il Brugge non mollano), va anche sottolineato come il profilo di Frimpong del Celtic incontri il gradimento di Fonseca ma la valutazione degli scozzesi sia inconciliabile con la possibilità di spesa dei giallorossi.

Davanti non si è mai smesso di pensare ad El Shaarawy: una trattativa che la Roma aveva pressochè concluso a inizio ottobre e che ha tutte le intenzioni di portare a termine davvero a gennaio, anche al netto delle altre squadre italiane interessate al Faraone.

E poi c’è la questione portiere, assolutamente da risolvere. Pau Lopez non si è dimostrato all’altezza, Mirante non può rappresentare per ovvie ragioni di età la soluzione definitiva. Oltre a profili incedibili a gennaio come Silvestri, piace anche il portoghese del Granada Rui Silva. Su di lui è forte la concorrenza dalla Spagna visto il contratto in scadenza e le grandi prestazioni fornite nella Liga e con la Nazionale Portoghese. In Italia occhio alla posizione di Sirigu con il Torino.