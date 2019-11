Roma, il meteo degli infortuni: per il sereno c'è ancora da attendere

Fonte: Dal nostro inviato a Monchengladbach

Se da una parte, Fonseca sta via via recuperando dei lungo degenti come Diwara e Under, dall'altra deve continuare a fare i conti con gli infortuni che si susseguono senza sosta. L'ultimo a cadere, è stato Spinazzola, non convocato per la partita di domani contro il Borussia Monchengladbach per un affaticamento muscolare. Probabilmente si tratta di un modo di gestire un calciatore che è stato per un lungo periodo lontano dai cambi, ma comunque una perdita importante considerando che senza di lui, Kolarov sarà costretto ancora una volta a giocare titolare.

Meteo giallorosso - E' chiaro che si possa parlare di situazione in lieve miglioramento, visto e considerato che piano piano, il portoghese sta rivedendo a Trigoria volti che quasi si erano persi nella memoria a causa dei lunghi periodi di assenza. Da tempo, in casa Roma, ci si interroga sul motivo che sta causando tutti questi stop, soprattutto quelli muscolari, ma una risposta definitiva pare non esserci. Ne ha pagato le spese Di Francesco la stagione passata e ci sta facendo i conti anche Fonseca nel corso di questa. Considerando però tutti i problemi che si sono susseguiti, ciò che sta facendo la squadra romanista, è in linea con gli obiettivi stagionali. Fonseca aspetta di avere tutti o quasi a disposizione per svelare definitivamente le sue carte e il suo volto, ma le ambizioni ci sono seppur tenute nascoste.

Ora l'Europa - Dopo la grande vittoria contro il Napoli però è tempo di vendicare il pareggio dell'andata contro i tedeschi. Un pari arrivato nei minuti finali per una clamorosa svista dell'arbitro scozzese Collum che costringerà la Roma a conquistare almeno un punto al Borussia Park per evitare di inguaiare il discorso sedicesimi. Un crocevia fondamentale in chiave europeo con i giallorossi che sono ansiosi di poter rivedere il sereno, anche nelle coppe.