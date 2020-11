Roma, il mix tra scelte passate e fiducia nel futuro

Vincere, convincere e volare alto. Questo è il mood della Roma di Fonseca, che riesce a completare nella migliore maniera possibile anche l’importante settimana della scelta dell’uomo di riferimento in dirigenza, fornendo segnali rassicuranti ed insindacabili sul rettangolo verde. L’uomo copertina è ancora una volta l’indiavolato Mkhitaryan delle ultime settimane, fiorito a livello di rendimento proprio nel momento di massima necessità vista l’assenza di Dzeko, ed in grado di dare continuità di prestazioni alle sue indubitabili qualità mostrate troppo spesso a corrente alternata in carriera. Positivo anche l’impatto di Borja Mayoral, alternativa credibile al bosniaco, oltre alle consuete conferme su un’impostazione tattica che funziona e che vede in Fonseca un architetto affidabile, pacato ma di grande carattere. Dalle tempeste di inizio stagione sta nascendo un progetto di spessore, valorizzando le scelte del passato e guardando con fiducia a ciò che accadrà dopo.