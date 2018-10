Roma, il motivo della dedica di Dzeko a Calafiori dopo la tripletta

© foto di Federico Gaetano

Justin Kluivert ha dedicato il suo primo gol in maglia giallorossa all'amico ed ex compagno di squadra Nouri. Un bel gesto, ma non è stato il solo della serata di ieri: anche Edin Dzeko ha voluto dedicare la tripletta allo sfortunato Riccardo Calafiori, difensore della Primavera vittima di un grave infortunio nella sfida di Youth League persa per 4-3 dalla squadra di Alberto De Rossi contro il Viktoria Plzen.