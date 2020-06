Roma, il Napoli alle caviglie e si scalda Villar. Con l’Udinese tornerà dal primo minuto

vedi letture

Se dopo il 2-1 alla Sampdoria il leit motiv a Trigoria era “crediamo ancora alla Champions”, la sconfitta con il Milan ha riportato la Roma alla realtà. Nove punti dall’Atalanta (quarta) più gli scontri diretti a sfavore sono tanti per pensare all’Europa dei grandi. Il pensiero ricorrente di Fonseca ora è non essere risucchiato da Napoli e Milan e arrivare in forma ad agosto quando ci sarà la sfida con il Siviglia. I prossimi due turni in campionato rappresentano comunque una sliding doors importante perché la Roma nell’ordine affronterà Udinese e Napoli con i partenopei che giovedì saranno ospiti in casa dell’Atalanta.

Un’occasione importante per Dzeko e compagni di prendere punti su due dirette concorrenti. Fonseca, però, dovrà risolvere qualche problema di formazione. Pellegrini e Veretout, infatti, non ci saranno causa della squalifica scattata dopo i cartellini gialli di domenica. Per questo si scalda Villar che prima del lockdown aveva fatto il suo esordio da titolare contro il Cagliari. Giovedì sera all’Olimpico tornerà dal primo minuto perché per caratteristiche è il più simile a Veretout e soprattutto Diawara continua a non convincere dopo gli errori commessi con Samp e Milan. Insieme allo spagnolo ci sarà Cristante e per l’ex Elche sarà una prova importante perché come ribadito dopo San Siro dal tecnico portoghese “ci sarà bisogno di tutti”. Fonseca, inoltre, ripone grande fiducia in Villar come raccontato dallo stesso calciatore durante la quarantena: “Il mister dopo aver visto delle mie partite ha insistito per portarmi qua. Mi chiamavano tutti i giorni da Roma”. Ora sta a lui ricambiare scalando le gerarchie della squadra.