Roma, il Napoli dirà chi sei

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tre partite e la Roma avrà archiviato il secondo tour de force della stagione. Nell’ordine ci saranno Napoli, Gladbach e Parma. Le ultime due in trasferta , quella di oggi contro la squadra di Carlo Ancelotti all’Olimpico. E proprio da questa si capirà se i giallorossi saranno l’ennesimo fuoco fatuo o se realmente potranno inserirsi tra le pretendi a un posto per la prossima Champions League. Le gare con Milan e Udinese sono incoraggianti. In particolare la prestazione della Dacia Arena visto che è maturata con l’uomo in meno dal 32’ di gioco. Tra l’altro in Serie A, la Roma è l’unica squadra ad aver vinto due partite giovando in inferiorità numerica in questa stagione. Sbagliato, però, pensare che il processo di crescita sia già instradato definitivamente. “Continuo a lavorare per cambiare la mentalità della squadra e per rendere la Roma più ambiziosa” ha detto Fonseca ieri in conferenza stampa. Ormai ripete queste parole come fossero un mantra. Vuole plasmare la psiche dei suoi ed evitare cali di concentrazione dopo aver trovato equilibrio e gioco. La partita con il Napoli serve a questo. E’ il termometro ideale perché di fronte trova una squadra ferita e come in ogni migliore trama, l’avversario vicino al baratro è sempre il più pericolo da affrontare. Lo era la Roma, decimata dagli infortuni, e da lì ha tratto la forza per ricominciare. Ecco, se il Napoli non dovesse fare altrettanto, da questi novanta minuti uscirebbe una squadra, quella giallorossa, con una consapevolezza sicuramente maggiore dei propri mezzi. Saprebbe finalmente cosa è diventata.