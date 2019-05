© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Entro la prossima settimana, spiega il Corriere dello Sport, la Roma sceglierà il nuovo allenatore. E per il quotidiano sono in ascesa le quotazioni di Sinisa Mihajlovic che nonostante il passato laziale avrebbe dalla sua il rapporto con Petrachi e un carattere forte per gestire la situazione. Se il quasi ex ds del Toro sembra spingere per Mihajlovic, il consigliere Franco Baldini preferirebbe Paulo Fonseca dello Shakthar, anche se il fatto di essere straniero e di aver bisogno di tempo per calarsi nella nuova realtà sono argomenti a suo sfavore.

Gli altri candidati - Oltre a Mihajlovic e Fonseca, in corsa restano (e con percentuali invariate rispetto alle scorse ore) anche Marco Giampaolo e Roberto De Zerbi.