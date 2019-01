Roma, il papà di Zaniolo: "Era fatta con la Juve, Inter sbaragliò rivali"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Interessante retroscena di mercato rivelato da Igor Zaniolo attraverso le colonne del quotidiano Il Messaggero. L'ex calciatore, papà del romanista Nicolò, ha detto al giornale in edicola: "Non tutti sanno che è stato a un passo dalla Juventus. Lo avevano seguito per tutta la stagione insieme al Colonia e al Villarreal che hanno poi presentato delle offerte, rifiutate dall'Entella. L'affare con i bianconeri era ormai in dirittura d'arrivo. All'improvviso però è arrivata l'Inter che ha sbaragliato la concorrenza offrendo 1,8 milioni che con i bonus arrivavano a 3,5. Il gol al Sassuolo? Quando l'ho visto dopo la gara gli ho chiesto come avesse fatto, se non fosse più semplice tirare in diagonale sul secondo palo. Nicolò mi ha guardato e mi ha detto: 'Perché, cosa ho fatto papà'? Le assicuro che non lo ha detto per tirarsela o fare il finto modesto. È proprio la sua forza, quella sfrontatezza in campo che non lo fa sembrare un diciannovenne".