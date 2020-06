Roma, il paradosso del Comandante: Fazio 'dimenticato' è sul podio dei difensori in Europa

vedi letture

A Trigoria lo chiamano “Il Comandante” ma ormai a guidare la difesa della Roma non è più Fazio perché ci pensano Smalling e Mancini. Il sorpasso è arrivato a metà della prima parte di stagione e le gerarchie alla ripresa, a meno di infortuni, saranno confermate. L’ex Atalanta già dalla prossima settimana potrà tornare a lavorare con il gruppo nonostante la slogatura al gomito rimediata una settimana fa in partitella e contro la Sampdoria sarà titolare al fianco dell’inglese. Opta Paolo, intanto, rende nota una speciale classifica che vede protagonisti i difensori e i duelli vinti in stagione e Fazio è sul gradino più basso del podio con il 69,4% dei contrasti di gioco portati a casa. Meglio hanno fatto solamente Virgil van Dijk con il 73,4%, mentre al secondo posto di questa speciale classifica c’è Thiago Silva con il 71,7%.

Eppure le partite in stagione dicono altro. In campionato ne ha giocate dodici e solo il 42% di queste da titolare. Inoltre il contratto è in scadenza nel 2021 e Fazio rappresenta uno di quei giocatori per i quali la Roma è disposta a tagliare per abbassare il monte ingaggi. Qualche offerta dalla Spagna è arrivata, ma per il momento nulla di concreto. Una cosa, però, è certa: per Fonseca e il club non è più il “Comandante” della difesa giallorossa.