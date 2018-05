Roma, il piano per arrivare a Cristante: 15 milioni di euro più Defrel

Mentre il Borussia Dortmund sembra defilarsi dalla corsa a Mario Balotelli, non convinta del giocatore sul piano caratteriale, spunta una nuova pista italiana per l'attaccante. Si tratta, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, del neo promosso Parma. L'idea è iniziata a circolare...

Novara, la bandiera Ludi per tornare subito in B

Perugia, sorpresa per Nesta: oggi la visita di Ranocchia

Cremonese, Giovanni Trapattoni in visita al centro Arvedi

Bari, differenziato per cinque calciatori

Parma, intervento chirurgico al tendine d’Achille per Scozzarella

Venezia, ipotesi Toscano per il dopo Inzaghi

Brescia, contatti Cellino-Tramezzani per la panchina

Cesena, rinnovo biennale per Fabrizio Castori

Cremonese, in arrivo l'ex Piacenza Armenia come dg

Palermo, Pomini: "Serie A diretta mancata per due punti, ora i play-off"

Carpi, in arrivo l'ex Roma Piscitella

La Roma fa sul serio per Bryan Cristante . Il centrocampista dell'Atalanta è diventato infatti il grande obiettivo giallorosso per rinforzare la mediana della prossima stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport , il club di James Pallotta sarebbe intenzionato ad inserire nella trattativa con la Dea anche il cartellino dell'esterno d'attacco Gregoire Defrel , con l'aggiunta di un conguaglio da 15 milioni di euro.

