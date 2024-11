Roma, il piano per ripartire: El Shaarawy e Soulé per ingabbiare Kvara e Politano

Applicazione e sacrificio in fase difensiva, ma anche la spensieratezza del bambino che gioca in Serie A. Claudio Ranieri, in vista del suo terzo esordio sulla panchina della Roma in programma per domani in trasferta a Napoli, chiede questo alla sua squadra e in particolare a due giocatori. Si tratta di Stephan El Shaarawy e Matias Soulé, che saranno presenti entrambi nella formazione iniziale.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i due saranno gli esterni di un 4-5-1 elastico, con uno sprinter come El Shaarawy a destra e un trequartista come Soulé adattato dall'altra parte. Secondo il piano partita di Ranieri, avranno il compito di arginare due tra i giocatori più importanti del Napoli ovvero Kvaratskhelia e Politano.

Sia l’uno che l’altro avranno in marcatura, sulle due frecce azzurre, il sostegno nei raddoppi di Celik a destra e Pellegrini e Angeliño a sinistra. Da dove potrebbero originare, secondo le previsioni, più palloni in profondità per Dovbyk. Stephan e Matias non arretrano intanto di un millimetro: si stanno preparando bene perché dovranno avere la resistenza, i polmoni e il tackle ruvido dei difensori ma anche la velocità e il piede buono di un attaccante. E l’allenatore della Roma vorrebbe vederli proprio così: chiudere un’azione avversaria nella propria metà campo e qualche secondo dopo servire un assist in ripartenza.