Roma, il piano salva talenti: il club al lavoro per evitare le cessioni di Zaniolo e Pellegrini

Perdere Zaniolo e Pellegrini potrebbe rappresentare la pietra tombale del rapporto tra la Roma e i suoi tifosi. In un momento complicato come quello che sta vivendo il calcio, il club non può escludere a priori una loro partenza. Su Lorenzo, inoltre, verte una clausola da appena 30 milioni e pagabile in due tranche, un altro aspetto che lo rende ancora più appetibile agli occhi dei migliori club italiani ed europei. A Trigoria, però, faranno di tutto per trattenerli. Per questo la ripresa del campionato diventa fondamentale. Permetterebbe di ammortizzare parte delle perdite nel prossimo bilancio e di provare a conquistare un posto in Champions League.

Il piano industriale studiato a Trigoria, per il momento, prevede l’assenza dell’Europa dei grandi per la prossima stagione e nel tentativo di salvare Zaniolo e Pellegrini sono due le mosse che stanno studiano. La prima prevede inevitabilmente dei sacrifici. L’unico asset di valore per la Roma resta il parco giocatori, per questo nessuno diventa incedibile. Quelli con maggiore appeal sono Kluivert, Under e Cristante. Loro, insieme a dei ricavi provenienti da alcuni esuberi in prestito, potrebbero rappresentare il fondo salva talenti di casa Roma. A questo il club vorrebbe aggiungere un ulteriore risparmio nel prossimo bilancio derivante dal pagamento di quei cartellini arrivati in prestito e trasformatosi in acquisti a titoli definitivo. Per questo il management giallorosso starebbe cercando per giocatori come Mancini e Veretout una soluzione che permetta di dilazionare in più tranche il prezzo del riscatto. Insomma, la Roma sta provando a fare il possibile, ma potrebbe comunque non bastare per trattenere Zaniolo e Pellegrini.