A Bola fornisce aggiornamenti sui casi Hector Herrera e Yacine Brahimi, in scadenza di contratto col Porto il prossimo 30 giugno. Restano alte le pretese dei due nella trattativa per un possibile rinnovo, che la società lusitana, avversaria della Roma negli ottavi di finale di Champions League, non avrebbe intenzione di portare ulteriormente avanti, accettando l'idea di perdere i due giocatori a parametro zero. Sul messicano, in particolare, è noto l'interesse dei giallorossi, ma anche di Inter e Juventus.