Roma, il presidente del Lille: "Campos resterà con noi"

l presidente del Lille, Gerard Lopez, ai microfoni di RMC Sport, ha parlato di Campos, direttore sportivo dei transalpini seguito con attenzione dalla Roma: “Sono sicuro che Luis resterà con noi, così come il nostro tecnico. È vero che qualche club ha provato a portarcelo via, a scipparlo al club, ma non partirà. Lavorerà ancora per anni con noi”.