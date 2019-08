Roma, il presidente del Montpellier: "Olsen una possibilità, ma in prestito"

© foto di Federico Gaetano

Laurent Nicollin, presidente del Montpellier, ha parlato a RMC Sport, confermando l'interesse per Robin Olsen, portiere in uscita dalla Roma: "Sì, è una possibilità (ride, ndr). Abbiamo contattato la Roma e il suo agente dovrebbe venire qui per parlare dell'aspetto finanziario e vedere come possiamo stabilire un prestito con un’opzione di acquisto".