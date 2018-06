Roma, il pressing del Real per Alisson spinge Monchi a chiedere Areola

© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, con il Real Madrid intenzionato a strappare il sì di Alisson Beckec, il ds giallorosso Monchi si è già mosso chiamando il Paris Saint-Germain per chiedere Alphonse Areola. Il giocatore vuole lasciare il club parigino e da tempo viene seguito dal Napoli di Ancelotti. L'inserimento romanista però potrebbe cambiare le carte in tavola, soprattutto per la disponibilità econonomica che il club di Pallotta potrebbe mettere sul piatto grazie all'addio del brasiliano.