Roma, il primo allenatore di Ibanez: "Si presentò come regista. Mi riportò alla mente Falcao"

Da scommessa nell'Atalanta a certezza della Roma di Paulo Fonseca. E' stato questo il percorso professionale negli ultimi mesi per Roger Ibanez, difensore brasiliano classe 1998. Sul giocatore arrivano, attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, alcune dichiarazioni di Elias Sena, suo primo tecnico in Brasile al Gremio Atletico Osoriense: "Si presentò come regista, così lo schierammo lì. All’inizio lo vedevo impaurito, gli dissi di stare tranquillo e divertirsi. Lungo la sua carriera l’ho seguito passo passo, bastò un tocco d’esterno per convincermi a tenerlo. Se parlo di Roger mi viene in mente Falcao. La prima volta che l’ho visto in campo con quella tecnica e quel gioco pulito a testa alta quasi da volante, ho pensato che in campo ci fosse il nuovo Falcao".