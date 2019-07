Il primo nome sul taccuino della Roma per rafforzare l'attacco resta quello di Gonzalo Higuain. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero, al netto delle smentite di rito, a Roma sanno benissimo che il Pipita non resterà alla Juventus. L'argentino non rientra nei piani dei bianconeri, la Roma deve solo attendere che le parti trovino un'intesa sulla buonuscita che Higuain, in questo momento con il coltello dalla parte del manico, esige altissima.

Alternative di lusso - Petrachi vorrebbe fare anche un nuovo tentativo per Icardi, ma l'argentino vuole aspettare la Juventus e la moglie/agente Wanda Nara non prende in considerazioni altre ipotesi. Un altro nome è quello di Radamel Falcao: il colombiano è stato proposto negli scorsi giorni, ma ha un ingaggio altissimo: 9 milioni. Una cifra monstre per un giocatore di 33 anni.