Roma, il probabile arrivo di Cristante spinge Pellegrini alla Juve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prende quota l'ipotesi Lorenzo Pellegrini, per la Juventus. A riportarlo è Tuttosport che spiega come il sempre più probabile arrivo di Cristante alla Roma spinga l'ex Sassuolo in bianconero. Sul centrocampista c'è anche l'Arsenal, ma la Juventus è in posizione di vantaggio e potrebbe sfruttare entro il 30 luglio la clausola da 30 milioni di euro.