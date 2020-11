Roma, il progetto Fonseca cancella l’integralismo

Nonostante le aspettative di difficoltà messe in preventivo per la Roma agli albori del campionato in corso, i giallorossi proseguono la loro corsa senza sosta e vivono un momento felice sotto ogni punto di vista, compreso quello più importante: i risultati. Il successo ottenuto contro la Fiorentina rilancia la banda di Fonseca nelle posizioni di vertice della classifica ed allontana in maniera definitiva ogni possibile variazione sul tema che sembrava poter essere messa in preventivo ad inizio stagione. In attesa della scelta del direttore sportivo, con Paratici idea sempre presente per la prossima stagione e con l’idea Campos per l’attualità, il tecnico portoghese è punto di riferimento imprescindibile per i colori giallorossi. In un momento nel quale crea discussione l’integralismo tattico di molti allenatori anche più pubblicizzati dell’ex tecnico dello Shakhtar, il suo trasformismo sembra davvero un valore aggiunto al quale è impossibile rinunciare. Del resto la classifica parla chiaro. Il progetto Fonseca continua a funzionare.