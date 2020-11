Roma, il prossimo uomo mercato verrà scelto con il database Gould: presenti tutti i ds del mondo

Charles Gould l'uomo chiave nella scelta del prossimo direttore sportivo della Roma. E' la sua società ad essersi incaricata della ricerca dei profili adatti a ricoprire il ruolo, per conto della famiglia Friedkin Una sorta di consigliere - sottolinea Sky - un po' come accadeva con Franco Baldini nell'era Pallotta. Gould è in possesso di un enorme database relativo a tutti i direttori sportivi del mondo, con all'interno le statistiche più varie: acquisti fatti, giovani lanciati in prima squadra e non solo.