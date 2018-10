Roma, il punto sui sei infortunati. Per De Rossi e Manolas nulla di grave

© foto di Federico Gaetano

La Roma quest'oggi alla ripresa degli allenamenti ha fatto il punto sui calciatori infortunati. Questa la situazione evidenziata da 'Vocegiallorossa.it': "De Rossi al momento sente solamente dolore e andrà valutato per Firenze così come Manolas, che ha subito solo un colpo al quadricipite femorale senza riportare lesioni. Anche Pastore e Kluivert sono tenuti sotto osservazione: se il percorso di allenamento proseguirà sui ritmi attuali i due potrebbero rientrare in gruppo per il fine settimana. Karsdorp e Perotti, infine, rientreranno in gruppo la prossima settimana".